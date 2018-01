Trenitalia e FIR: riduzioni per chi viaggia in treno per assistere a Torneo Sei Nazioni

(Teleborsa) - Agevolazioni in arrivo per i tifosi che seguiranno le partite in casa della Nazionale italiana di rugby al Torneo Sei Nazioni. Lo prevede un accordo tra Trenitalia e Federazione Italiana Rugby (FIR).



I sostenitori dell'Italrugby che desiderano assistere alle gare disputate allo Stadio Olimpico potranno beneficiare del 30% di sconto sul biglietto Base, per e da Roma, acquistati per viaggi con Frecciarossa, Frecciargento Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.



Inoltre, i titolari CartaFRECCIA potranno ottenere il 10% di sconto sui ticket dei match (massimo quattro a partita per ogni socio). I biglietti ridotti sono acquistabili presso le ricevitorie Ticketone, presentando la propria carta fedeltà.



Frecciarossa è il treno ufficiale della Nazionale italiana di rugby.



I match in programma sono:



- Italia - Inghilterra il 4 febbraio 2018 (l'offerta è acquistabile per partenze con destinazione Roma nei giorni dal 2 al 4 febbraio e ritorni il 4 o 5 febbraio):



- Italia - Scozia il 17 marzo 2018 (l'offerta è acquistabile per partenze con destinazione Roma nei giorni dal 15 al 17 marzo e ritorni il 17 o 18 marzo).



L'offerta "Speciale Eventi" può essere acquistata sul sito trenitalia.com, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate per viaggi di andata e ritorno sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte.





