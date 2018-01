Trump continua la battaglia per "America First". Imposti nuovi dazi su lavatrici e pannelli solari

(Teleborsa) - Nuova bufera si abbatte sull'amministrazione di Donald Trump.



Il Presidente americano chiusa la pratica shutdown, si lancia verso nuove battaglie economiche e commerciali. L'amministrazione USA penalizza l'import di lavatrici e di pannelli solari. Una mossa che ha come obiettivo quello di proteggere i produttori domestici. Il giro di vite arriva prima del messaggio che il presidente Donald Trump dovrebbe portare anche al Forum internazionale di Davos, che è stato anche lo slogan della sua campagna elettorale "America First", ossia gli interessi nazionali americani prima di tutto.



Stando a quanto preannunciato dall'amministrazione americana, le lavatrici importate saranno colpite da dazi fino al 50%. Una percentuale poi destinata a scalare nei prossimi sei anni. simile destino per i dazi sui pannelli solari che arriveranno fino al 30% e a loro volta andranno a diminuire nel corso del tempo. I propositi di Trump scatenano le proteste della Corea del Sud che già annuncia che sottoporrà alla Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization) una petizione contro i dazi varati dagli USA su pannelli solari e lavatrici importati da Seul.

