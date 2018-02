UBI Banca, nessun dossier o negoziazioni in atto con MPS

(Teleborsa) - Con riferimento a rumors di mercato e a lanci di agenzia comparsi oggi 12 febbraio, UBI Banca smentisce categoricamente l'esistenza di dossier e di qualsiasi tipo di negoziazione con MPS .



La precisazione di UBI arriva in seguito ad alcune indiscrezioni stampa secondo cui ci sarebbero stati alcuni incontri esplorativi e preliminari fra MPS e Banco BPM per valutare un'ipotetica business combination.



Dal canto suo Banco BPM avrebbe preso tempo, rimandando eventuali coinvolgimenti in operazioni straordinarie al 2019, quando sarĂ completato il piano di derisking. L'indiscrezione riportata da Il Messaggero vedeva come alternativa per Rocca Salimbeni una riedizione del piano 2016 che prevedeva l'aggregazione con UBI Banca e Unipol Banca.





