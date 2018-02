UBI Pramerica SGR chiude un 2017 da record

(Teleborsa) - UBI Pramerica - consolidata partnership industriale tra il Gruppo UBI Banca e Pramerica Financial - chiude un 2017 con risultati in forte crescita, che consolidano ulteriormente la sua posizione di vertice nel mercato italiano.



Grazie a una raccolta record di 6,7 miliardi di euro, il patrimonio gestito dalla SGR sale a oltre 58,9 miliardi di euro. La crescita, pari a un +14% sul 2016, e' riconducibile per circa un 49% a clienti privati e per il restante 51% a clientela istituzionale.





Al raggiungimento di questi risultati ha contribuito considerevolmente la raccolta del secondo semestre del 2017, che ha sfiorato i 4 miliardi di euro.



In un anno molto positivo per l'industria del risparmio gestito, che è cresciuta a un tasso del 5%, UBI Pramerica SGR ha avuto la capacità di mantenere un tasso di crescita del 12,9%, oltre il doppio rispetto alla media di mercato.









