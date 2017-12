Unieuro sottoscrive nuove linee di credito con le banche

(Teleborsa) - Unieuro ha sottoscritto lo scorso 23 dicembre delle nuove linee di credito per complessivi 190 milioni di euro con un pool di banche formato da Intesa Sanpaolo, Banco BPM e Gruppo Crédit Agricole, con Banca IMI in qualità di agente.



L'operazione prevede l'accensione di tre distinte linee di credito con condizioni migliorative rispetto ai finanziamenti precedenti. Gli attuali affidamenti verranno per contro completamente estinti.



Le nuove linee comprendono 100 milioni di euro di term loan amortizing e 90 milioni di euro di revolving facilities.

