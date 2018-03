USA, battuta d'arresto per le vendite di case in corso. Deluse le attese

(Teleborsa) - Frenano a gennaio le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso, dopo tre rialzi consecutivi.



Nel mese in esame, l'indice pending home sales (vendite case in corso) pubblicato dall'Associazione degli operatori immobiliari (NAR) è sceso a 104,6 punti dai 109,8 punti rivisti di dicembre (110,1 punti il preliminare), mettendo quindi a segno un ribasso del 4,7%. L'indice si porta così ai mimini di oltre tre anni e delude le stime degli analisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA