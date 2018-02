USA, l'economia cresce come da attese

(Teleborsa) - L'economia americana cresce come previsto nel 4° trimestre del 2017.



Il PIL statunitense è stato rivisto al ribasso al +2,5% rispetto al +2,6% della seconda lettura. La lettura finale, diffusa oggi dal Dipartimento del Commercio americano, è perfettamente in linea con le attese del mercato che erano per un +2,5%.



Nel 3° trimestre del 2017 l'economia era cresciuta del 3,2% e del 3,1% nel 2° trimestre.



Durante il 2017 l'economia statunitense ha evidenziato un aumento del 2,3% rispetto al +1,5% del 2016.



La crescita è stata sostenuta dai consumi che segnano un +3,8% da un +3,6% precedente (in linea con le attese e con la stima precedente). I profitti delle imprese sono aumentati del 5,7% leggermente meno di quanto registrato nel trimestre precedente (+5,8%).



Il PCE price index, una misura dell'inflazione, è stato rivisto al +2,7% contro il +2,8% della seconda lettura (+1,9% il consensus, +1,5% nel 3° trimestre), mentre l'indice PCE core che ha registrato un +1,9% (+1,3% il precedente).

