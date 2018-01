Visco, "C'Ã¨ qualcosa di piÃ¹ di una semplice ripresa congiunturale"

(Teleborsa) - Segnali di ottimismo sulla ripresa da Ignazio Visco. Parlando a Venezia, dove ha partecipato alla chiusura della scuola dei Librai, il governatore della Banca d'Italia ha detto che "in questo momento c'è qualcosa di più di una semplice risposta a una ripresa congiunturale".



"E' molto difficile dire se la ripresa sia strutturale o congiunturale", ha poi precisato, aggiungendo che questa volta l'Italia è riuscita a "cogliere" la ripresa dell'economia europea ed americana "quando in passato non l'avevamo colta".



Il motivo? "Le riforme introdotte hanno aiutato" ha affermato il numero uno di palazzo Koch, aggiungendo che "bisogna proseguire su questo binario".

© RIPRODUZIONE RISERVATA