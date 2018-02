Vodafone punta alle attivitÃ  europee di Liberty Global

(Teleborsa) - Vodafone potrebbe presto espandersi nel mercato europeo delle tlc grazie ad una grande acquisizione.



Secondo quanto riportato dal Financial Times, la big britannica delle tlc, tra i maggior player del settore al mondo, sarebbe in trattative per rilevare una larga parte di Liberty Global , l'operatore di tlc via cavo del miliardario John Malone.



Il deal potrebbe valere fino a 14 miliardi di euro e riguarda soprattutto le attività in Europa.



Vodafone ha confermato le indiscrezioni, precisando che i negoziati sono ancora in fase preliminare.



La notizia non sembra aver esaltato gli investitori, dal momento che le azioni dell'operatore stanno cedendo il 2,4% a Londra in un mercato caratterizzato da ampie vendite.

