Volkswagen, 2017 anno record per la vendita di auto

(Teleborsa) - Anno record per Volkswagen . Il gruppo tedesco nel 2017 ha venduto 6,23 milioni di auto con una crescita del 4,2% rispetto all'anno precedente.



La Cina è stata il principale motore di questo sviluppo positivo. Più di 3 milioni di veicoli sono stati consegnati lo scorso anno, con un incremento del 5,9% rispetto al 2016.



Anche a dicembre, Volkswagen ha stabilito un nuovo record consegnando 594.100 veicoli (+5,6%) a clienti in tutto il mondo.



Jürgen Stackmann, membro del consiglio di Volkswagen per le vendite, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della richiesta dei nostri veicoli e del positivo slancio del marchio negli ultimi mesi".

