Voucher digitalizzazione al via. Da oggi si puÃ² compilare la domanda

(Teleborsa) - Entra nel vivo la partita delle digitalizzazione delle PMI italiane. Dalle 10 di oggi, 15 gennaio 2048, sarà infatti possibile accedere alla piattaforma per compilare la richiesta relativa al voucher di digitalizzazione, la misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.



Da oggi si potrà solo compilare la domanda. La trasmissione sarà invece consentita a partire dalle ore 10.00 del 30 Gennaio 2018 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 9 febbraio 2018.



Nel dettaglio, il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di migliorare l'efficienza aziendale.



Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.



Le risorse disponibili sono pari a 100 milioni di euro. Nell'ambito della dotazione finanziaria complessiva è prevista una riserva destinata alle imprese che hanno conseguito il rating di legalità, spiega una nota del Ministero dello Sviluppo.







