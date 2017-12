Wall Street in stand-by

(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 24.774,3 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500 , che archivia la seduta a 2.682,62 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,03%), come l'S&P 100 (0,1%).



In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto Utilities .



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Visa (+0,92%), McDonald's (+0,77%), Caterpillar (+0,69%) e American Express (+0,58%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nike , che ha archiviato la seduta a -1,10%.



Fiacca Goldman Sachs , che mostra un piccolo decremento dello 0,68%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Marriott International (+2,21%), Align Technology (+1,30%), Applied Materials (+1,23%) e Western Digital (+1,20%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Liberty Global , che ha terminato le contrattazioni a -3,49%.



Vendite a piene mani su Liberty Interactive , che soffre un decremento del 3,36%.



Tonica Liberty Global che evidenzia un bel vantaggio dell'1,62%.



Pessima performance per Celgene , che registra un ribasso del 2,35%.

