Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.283 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500 , con chiusura su 2.747,71 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,35%); sulla parità lo S&P 100 (+0,04%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori Utilities (+0,94%) e Energia (+0,58%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+2,53%), Wal-Mart (+1,45%), Cisco Systems (+1,04%) e United Technologies (+0,96%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su United Health , che ha terminato le contrattazioni a -1,76%.



Si muove sotto la parità Walt Disney , evidenziando un decremento dello 0,58%.



Poco mosso General Electric , che mostra un 0%.



Seduta negativa per Goldman Sachs , che mostra una perdita dell'1,44%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Seagate Technology (+7,13%), Tesla Motors (+6,26%), Intuitive Surgical (+3,39%) e Align Technology (+3,25%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Shire , che ha terminato le contrattazioni a -4,95%.



Performance modesta per Biogen , che mostra un moderato rialzo dello 0,75%.



Crolla Regeneron Pharmaceuticals , con una flessione del 3,27%.



Vendite a piene mani su Ulta Beauty , che soffre un decremento del 2,87%.

