Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.369,13 punti; sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500 , con chiusura su 2.748,23 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,23%); sui livelli della vigilia lo S&P 100 (-0,01%).



In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto Finanziario . Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti Utilities (-1,12%), Telecomunicazioni (-0,90%) e Materiali (-0,58%).



Al top tra i giganti di Wall Street, General Electric (+1,99%), JP Morgan (+1,05%), Merck & Co (+0,86%) e American Express (+0,68%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intel , che ha chiuso a -2,57%.



Soffre Dowdupont , che evidenzia una perdita dell'1,51%.



Piccola perdita per Exxon Mobil , che scambia con un -0,32%.



Bilancio positivo per United Health , che vanta un progresso dello 0,54%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Intuitive Surgical (+6,58%), Sirius XM Radio (+4,61%), Workday (+4,05%) e American Airlines (+3,26%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ebay , che ha terminato le contrattazioni a -4,63%.



Lettera su Dentsply Sirona , che registra un importante calo del 4,11%.



Affonda Lam Research , con un ribasso del 2,99%.



Tentenna Vodafone , che cede lo 0,21%.

