Web tax, cinque ministri del G20: "Trovare soluzioni internazionali"

In vista dell'incontro del G20, che si terrà il 19 e il 20 marzo prossimi a Buenos Aires, i cinque Ministri delle finanze dei Paesi europei partecipanti – Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna – supportati dalla Commissione Europa, hanno inviato una lettera alla presidenza argentina per porre l'accento sulla necessità di affrontare una approfondita discussione sul tema della tassazione dell'economia digitale.



Nella lettera i Ministri Bruno Le Maire, Peter Altmaier, Pier Carlo Padoan, Luis De Guindos e Philip Hammond, insieme al vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e al Commissario Pierre Moscovici, si dicono determinati a portare avanti i lavori sulla tassazione delle imprese che operano nel settore digitale, a livello europeo e internazionale.



I Ministri, il Vice Presidente della Commissione e il Commissario sottolineano la piena condivisione di questo importante obiettivo e ringraziano la presidenza argentina del G20 per averlo inserito tra le priorità dell'agenda di marzo. Nella lettera si ribadisce l'impegno comune per l'individuazione di soluzioni coordinate a livello internazionale.

