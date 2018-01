Yoox, broker tagliano il giudizio ma alzano il target price

(Teleborsa) - Seduta fiacca per Yoox , che passa di mano con un trascurabile -0,16%.



RBC Capital e Deutsche Bank hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo sul titolo del fashion retailer online, portandolo a 38 euro (dai 35 precedenti) target che si confronta con i 37,86 euro delle attuali quotazioni. Allo stesso tempo, i broker hanno tagliato il giudizio: "market perform" secondo RBC Capital e "hold" per Deutsche Bank.





Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' Internet retailer rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



La tendenza di breve di Yoox Net-A-Porter è in rafforzamento con area di resistenza vista a 37,93 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 37,75. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,11.

