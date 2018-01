La svizzera Richemont vuole comprare tutta Yoox: opa da 2,6 miliardi. Balzo dei titoli in Borsa

La svizzera Compagnie Financière Richemont ha promosso un'offerta pubblica di acquisto volontaria sul 100% delle azioni ordinarie Yoox net-a-porter group (Ynap) a 38 euro per azione. Lo rendono noto le due società. L'offerta è stata promossa attraverso Rlg Italia Holding Spa, società indirettamente e interamente controllata da Cfr. Ynap opera nel luxury fashion e-commerce. Richemont è già maggiore azionista di Ynap.



Dopo l'annuncio i titoli sono balzati del 24,2% a 37,6 euro con un boom di volumi. Il prezzo offerto dalla società svizzera è del 25,6% piùalto rispetto al prezzo di chiusura di mercato venerdì scorso e del 27% rispetto al prezzo medio ponderato nei 3 mesi precedenti da oggi.



"Compagnie Financiere Richemont - si legge in una nota - ha sostenuto Net-A-Porter sin dalle fasi iniziali del suo sviluppo, diventandone prima investitore di minoranza, e successivamente azionista di controllo nel 2010. Dalla fusione tra Net-A-Porter e Yoox nel 2015, Compagnie Financiere Richemont ha continuato a sostenere il gruppo risultante da tale fusione quale suo azionista di maggioranza relativa, convinto che l'e-commerce offrisse un'opportunità di mercato molto rilevante e rimanendo positivamente colpito dalla qualità del management di YMAP guidato da Federico Marchetti. In una fase in cui il canale digitale sta diventando via via più significativo per raggiungere i clienti del settore del lusso, il gruppo Richemont ha intenzione di rafforzare ulteriormente il proprio impegno in tale canale".



Richemont ha inoltre dichiarato che "YNAP avrà necessità di continui ulteriori investimenti" e che "avrà a disposizione una rilevante opportunità per rafforzare ulteriormente la propria leadership nell'e-commerce del settore del lusso".



YNAP, ha poi aggiunto, continuerà a essere gestita come un business distinto a fianco degli altri business del gruppo Richemont e manterrà la sua sede in Italia.



"Oggi è un momento memorabile per Yoox Net-A-Porter Group - ha dichiarato Federico Marchetti - Fondatore di Yoox e Amministratore Delegato di YNAP. "Come ha dichiarato Richemont, il razionale dell'operazione è investire ulteriori risorse con l'obiettivo di accelerare il solido percorso di crescita di YNAP e rafforzarne la posizione di leadership nel lungo termine nel settore del lusso online. Questo si tradurrà in maggiori investimenti in prodotto, tecnologia, logistica, persone e marketing" ha poi aggiunto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA