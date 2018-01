Yoox si avvia a chiudere in fondo al FTSE MIB

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso Yoox , mostrando una perdita del 3,77% sui valori precedenti, in un mercato retail negativamente impattato dai cali di Tesco e Marks & Spencer dopo i numeri sulle vendite.



Lo scenario su base settimanale dell' Internet retailer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



L'esame di breve periodo di Yoox Net-A-Porter classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,47 Euro e primo supporto individuato a 29,13. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 31,81.

