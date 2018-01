Zona Euro, ecco i tre criteri che la BCE aspetta per terminare gli stimoli

(Teleborsa) - Il programma di acquisti netti di titoli della Banca Centrale Europea, anche noto come quantitative easing, si concluderà quando il Consiglio direttivo riterrà che siano in piedi tre criteri chiave sulla convergenza dell'inflazione verso i valori obiettivo.



Lo ha spiegato Peter Praet, componente del Comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Consiglio europeo a Bruxelles.



Il primo criterio è costituito da una dinamica di inflazione diretta ad avvicinarsi al 2% sul medio termine.



Il secondo è rappresentato dalla fiducia sulle elevate probabilità che si produca questa convergenza.



Il terzo è la resilienza di questa risalita inflazionistica e la sua capacità di tenuta anche in assenza di stimoli monetari.



Praet ha poi precisato che anche quando deciderà di interrompere gli acquisti di nuovi titoli, l'Eurotower continuerà a reinvestire i proventi dei bond già acquistati giunti a maturazione. E queste operazioni di reinvestimento, che a loro volta sostengono l'inflazione, proseguiranno ben oltre lo stop agli acquisti netti.

