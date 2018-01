Zona Euro, si rafforza la fiducia dei consumatori

(Teleborsa) - Migliora decisamente la fiducia dell'economia di Eurolandia, confermando il risultato record in 10 anni. Nel mese di dicembre, l'indice che misura il sentiment è risultato pari a 116 punti dai 114,6 di novembre superando anche le aspettative di consensus (114,8).



Il dato è reso noto la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), che ha segnalato anche un clima affari in progresso a 1,7 punti rispetto all'1,7 del mese precedente e del mercato.



Migliora anche il sentiment nel complesso dell'Unione Europea, dove l'indice è salito a 115,9 da 114,3 punti.



Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori migliora (a +0,5 punti da +0,0), mentre il clima nell'industria si rafforza (a 9,1 da 8,1) e i servizi mostrano un progresso (a +18,4 da +16,4). In miglioramento le costruzioni (a +2,7 da +1,5) cpsì come il commercio al dettaglio (a +6,2 da +4,3).

