Confcommercio: «Tir in coda per 70 chilometri al Brennero»

Settanta chilometri di coda. Secondo la denuncia di Conftrasporto-Confcommercio succede, al Brennero, dove da ore un serpentone di Tir sta coprendo il tratto autostradale da Bolzano a Vipiteno. È l’effetto del contingentamento dei mezzi pesanti adottato dal Tirolo (300 Tir ogni ora, e nelle prossime 2 settimane sono previste altre 7 giornate di traffico ‘centellinato’), in spregio al principio della libera circolazione delle persone e delle merci. Principio al quale si appella, per l’ennesima volta, il vicepresidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che avverte: «Il rischio che partano azioni spontanee è molto forte. Il Governo, che comunque è in carica, assuma una posizione decisa».



«Al momento, con quanto sta succedendo al Brennero prosegue Uggè - registro un’Italia senza governo da oltre settanta giorni; una commissione europea impotente in quanto legata dalle procedure comunitarie, cittadini danneggiati dall’inquinamento degli automezzi che tenuti fermi aumentano le emissioni inquinanti, lavoratori costretti a bordo dei mezzi e danni al sistema produttivo, che rischia di perdere ancora quote di mercato».

