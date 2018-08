Accor acquisisce 21c Museum Hotels negli Usa

AccorHotels ha annunciato la firma dell’accordo per acquisire l’85% di 21c Museum Hotels, società di gestione alberghiera che riduce i confini tra musei e alberghi per offrire un’esperienza di viaggio innovativa: 21c combina musei d’arte contemporanea, boutique-hotel e ristoranti gestiti da grandi chef, in undici stabilimenti già aperti e in programma negli Stati Uniti. Questa azienda è stata fondata nel 2006 a Louisville, Kentucky, da Laura Lee Brown e Steve Wilson, filantropi e collezionisti di arte contemporanea. La coppia aveva visto i terreni agricoli della regione e i paesaggi rurali cedere all’urbanizzazione, mentre gli edifici storici del centro di Louisville rimanevano vuoti. Ispirati dall’idea di utilizzare l’arte come motore di rinnovamento urbano e come catalizzatore del tessuto sociale, Brown e Wilson hanno rinnovato una serie di magazzini del XIX secolo nel quartiere delle arti e dei teatri del centro di Louisville, per aprire il primo 21c Museum Hotels. Forti del grande successo riscontrato per la struttura di Louisville, 21c Museum ha ampliato la propria rete e oggi l’azienda gestisce otto immobili sparsi negli Stati Uniti: a Bentonville, Cincinnati, Durham, Kansas City, Lexington, Louisville, Nashville e Oklahoma City, con altri 3 in sviluppo a Des Moines, Miami e Chicago. Il 21c Museum è uno dei più grandi musei di arte contemporanea degli Stati Uniti e l’unico museo del Nord America dedicato esclusivamente all’arte del XXI secolo. Aperto e accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, le mostre e i programmi di 21c sono completamente gratuiti per il pubblico. Ogni proprietà rimane un connubio innovativo di genuina ospitalità, design accurato, espressione artistica e creatività culinaria.



Il marchio 21c Museum Hotels entrerà a far parte della collezione dei boutique-hotel MGallery di AccorHotels, che segnerà i primi passi del marchio nel mercato nordamericano. Ogni struttura MGallery ha il suo design e la sua storia da raccontare, dall’Hotel Molitor Parigi - MGallery o l’Ink Hotel Amsterdam - MGallery, passando per l’Hotel Muse Bangkok Langsuan - MGallery fino all’ Harbour Rocks Hotel Sydney - MGallery. 21c Museum Hotels beneficerà del supporto di AccorHotels in termini di sviluppo, visibilità commerciale e accesso a una delle più grandi reti di distribuzione del settore. Questo accordo permetterà a 21c Museum Hotels di prendere parte alla piattaforma di AccorHotels, leader dell’accoglienza alberghiera a livello mondiale, mantenendo al contempo il suo spirito indipendente. I co-fondatori Laura Lee Brown & Steve Wilson avranno il 15% di interessi all’interno del gruppo, e rimarranno strettamente coinvolti nel fornire una direzione creativa e di assistenza di questa combinazione tra arte, design e accoglienza che definisce l’esperienza firmata 21c. Il marchio continuerà a essere guidato dal presidente & Ceo, Craig Greenberg, e la sede aziendale sarà mantenuta a Louisville, Kentucky. L’importo della transazione ammonta a 51 milioni di dollari, incluso un possibile prezzo aggiuntivo, per una partecipazione dell’85%. Questa acquisizione non include l’acquisto di alcun bene immobiliare e dovrebbe essere finalizzata nel terzo trimestre del 2018.



Kevin Frid, Chief Operating Officer AccorHotels del Nord e del Centro America, commenta: «Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a 21c Museum Hotels come parte della famiglia dei marchi AccorHotels, che ci permetterà di entrare in un mercato di nicchia unico e molto promettente, rafforzando la presenza del gruppo nel Nord America». «Questa acquisizione - prosegue - costituirà un’opportunità per sviluppare il marchio 21c e per introdurre MGallery nel mercato nordamericano: rafforzeremo così la gamma di esperienze ineguagliabili offerte ai nostri clienti, facendo affidamento sull’immagine congiunta di questi due marchi. Questa acquisizione segna un nuovo passo nel piano strategico di AccorHotels di essere il player leader nel settore Luxury and Lifestyle in Nord America». Come sottolinea il fondatore di 21c, Steve Wilson, «21c Museum Hotels è orgogliosa di annunciare l’ingresso nella famiglia AccorHotels». «AccorHotels - aggiunge - è uno dei più grandi leader tra i gestori di hotel a livello mondiale e come tale, è un perfetto partner per continuare e accelerare la crescita del nostro marchio. Siamo sicuri che lo spirito unico di 21c non sarà soltanto preservato, ma fiorirà all’interno della collezione di boutique-hotel MGallery. 21c continuerà a mostrare al pubblico le opere degli artisti contemporanei più dinamici e coinvolgenti; questa partnership fornirà una straordinaria spinta al continuo sviluppo di 21c nel Nord America e all’estero. Non vediamo l’ora di vedere cosa riserva il futuro per il nostro marchio».

