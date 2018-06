Enac: nel 2017 passeggeri in crescita del 6,2%, i low cost scalzano i vettori tradizionali

Nel 2017 si sono consolidati ulteriormente i dati di crescita del trasporto aereo in Italia, in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea. E per la prima volta la quota di mercato dei vettori low cost supera quella dei vettori tradizionali. È quanto emerge dal Rapporto e bilancio sociale dell' Enac, che è stato presentato oggi insieme alle celebrazioni per il 20 anni dell'Ente. Negli aeroporti nazionali sono transitati 174.628.241, con un aumento del 6,2% rispetto al 2016. Il peso dei vettori low cost continua a crescere: la quota di mercato è pari al 50,9% (era il 49,5% nel 2016) con 88.820.337 passeggeri (+9,27% sul 2016), mentre per i vettori nazionali è pari al 49,1% (85.807.904 passeggeri, +3,28% sul 2016). La graduatoria dei primi 3 aeroporti per numero di passeggeri vede Roma Fiumicino al top con 40.841.141 passeggeri (-1,8% rispetto al 2016), seguito da Milano Malpensa (22.037.241, +14,1%) e Bergamo (12.230.942, +10,6%). (ANSA).

