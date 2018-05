In tre mesi negli aeroporti italiani 35 milioni e mezzo di passeggeri

Aumentano i passeggeri in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani: nei primi tre mesi del 2018 sono stati 35 milioni e 452.466, in crescita del 6,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. È quanto emerge dai Dati di Traffico pubblicati dall'Enac relativi al primo trimestre. I movimenti di aeromobili sono stati oltre 286 mila, in crescita del 3,7%, mentre il traffico cargo ha segnato un +0,3%.

Sul podio per i maggiori incrementi troviamo gli scali di Napoli (+45,5% a 1,712 milioni), Olbia (+23,9% a quasi 177 mila passeggeri) e Treviso (+23,5% a 740 mila). Anche Milano Malpensa mette a segno un rialzo a doppia cifra (+12,8%) con 4,9 milioni di passeggeri. Il Leaonardo Da Vinci a Roma Fiumicino resta l'aeroporto nazionale più frequentato e registra un aumento del 2,7% a 8,4 milioni di passeggeri. In cerscita anche Bergamo (+5,5% a 2,7 milioni), mentre invece diminuiscono i passeggeri che transitano per Milano Linate (-3,1% a 2,1 milioni). I cali maggiori comunque sono registrati a Parma (-54,4% a 12.573), Trapani (-52% a 122.078) e Ancona (-21,5% a 63.838).



