Air Force Renzi, la Difesa rescinde il contratto di leasing con Etihad

Il contratto di leasing con la compagnia Etihad per l'aereo di Stato Airbus A340-500, il cosiddetto Air Force Renzi, è stato rescisso oggi da Alitalia. L'aereo era a disposizione del governo italiano. Lo afferma la compagnia aerea in una nota nella quale smentisce indiscrezioni di stampa secondo le quali avrebbe ricevuto una proposta per la rinegoziazione del canone di leasing da parte del Ministero della Difesa. «La compagnia - si legge - ha invece ricevuto venerdì 10 agosto dal Ministero della Difesa la richiesta di scioglimento del contratto per il leasing dell'aereo di Stato e ha risposto confermando la disponibilità a rescindere l'accordo con Etihad a far data da martedì 21 agosto».