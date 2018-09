Air Italy, sciopero il primo ottobre contro i trasferimenti

Altro sciopero in vista per Air Italy. Il primo ottobre i dipendenti della compagnia aerea che lavorano nella sede di Olbia incroceranno le braccia per ventiquattro ore.



La protesta, proclamata da Cgil Cisl e Uil del settore trasporti della Gallura, è arrivata in seguito al mancato accordo tra la compagnia e i sindacati per il trasferimento di 51 dipendenti dall'aereoporto di Olbia a quello di Malpensa.





Il ministero dei Trasporti ha convocato per domani i vertidi di Air Italy per discutere della vertenza che riguarda i trasferimenti. La scelta di non convocare anche i sindacati e di discutere della vertenza al Mit e non al Mise non è piaciuta alla Filt Cgil. Il segretario generale Arnaldo Boeddu ha parlato di tavolo di confronto «derubricato» e di una «deliebrata esclusione della regione Sardegna, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori».









