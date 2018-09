Alitalia, Di Maio: la maggioranza deve essere pubblica

Dopo Ilva, il governo si concentra su Alitalia.



«Qualche giorno fa abbiamo concluso il dossier Ilva, adesso arriveremo a conclusione anche del dossier Alitalia con ottimi risultati sia per i dipendenti ma soprattutto per i cittadini italiani - ha dichiarato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un'audizione alla Camera -. Ci sono ottime possibilità, stiamo parlando con tutti e a breve arriveremo alla conclusione, alla chiusura anche di questo dossier», assicura il ministro, specificando che per la compagnia aerea la priorità è «attrarre investitori ma anche garantire una leadership pubblica nella governance».



«Oggi lo Stato è già dentro Alitalia con il prestito ponte e con i commissari - spiega Di Maio -. Il nostro obiettivo è molto semplice se nei prossimi anni ci dobbiamo andare a prendere flussi turistici in tutto il mondo lo dobbiamo fare con un'azienda di Stato che investa sul lungo raggio e che metta al centro una strategia anche nazionale, non solo di business economico ma anche di attrazione turistica. Questo vuol dire che Alitalia dovrà avere una leadership pubblica, però insieme a soggetti privati che vorranno investire».



Chi potrebbe farsi avanti? «Sto parlando nello specifico insieme a Toninelli con tutti i soggetti privati che vogliono mettere in Alitalia degli investimenti seri con un'ottica pluridecennale perché non vogliamo più toppe. E ci sono ottime possibilità stiamo parlando con tutti e a breve arriveremo alla chiusura anche di questo dossier».



«I cittadini - ha concluso il vicepremier - devono sapere che la battaglia agli sprechi Alitalia e alle gestioni scriteriate che abbiamo visto in tutti questi anni va avanti ed il nostro obiettivo è trovare i responsabili e farli pagare».

