Alitalia, Fs si candida come partner strategico

È ufficiale: Ferrovie dello Stato si candida a essere il partner strategico per rilanciare le sorti della ex compagnia di bandiera.



«Per Alitalia potremmo essere una opportunità. Noi siamo un'azienda aperta. Vediamo di buon occhio questa possibilità», ha dichiarato il nuovo a.d. di Fs, Gianfranco Battisti, in audizione alla Commissione Lavori Pubblici del Senato. Il numero uno di Fs ha sottolineato la necessità di «mettere a sistema aeroporti, porti e stazioni», ossia «le porte di accesso al Paese», per cui Fs potrebbe essere «una opportunità per Alitalia nel caso ci chiedessero di valutare un piano industriale», ha detto Battisti. Ha illustrato poi ai senatori l'eventuale e futura partnership con la compagnia.



«Eviteremmo le sovrapposizioni che per Alitalia incidono tantissimo perché fare collegamenti, intercettando le onde da

altri paesi intercontinentali e portarli a Firenze da Roma è un danno per una compagnia come Alitalia, come portarli a Bologna ma anche a Napoli. Credo che fare questo invece con collegamenti ad Alta Velocità rappresenti una grandissima opportunità», ha continuato a spiegare. «Portare l'Alta Velocità dentro Fiumicino o dentro Malpensa e collegare l'asse trasversale del Paese fino a Venezia, Milano, Brescia, Verona, Vicenza sarebbe fantastico e come pure Malpensa fino a Roma. E lo stesso Fiumicino con Firenze, Pisa, con Bologna. Sono tutte sovrapposizioni che porterebbero efficienza industriale in maniera molto significativa», ha concluso Battisti.





