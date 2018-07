Alitalia, Toninelli: tornerà compagnia di bandiera

«Alitalia tornerà ad essere una compagnia di bandiera». A dirlo è il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli a Rainews24. «L'italianità è un punto fondamentale nel futuro» di Alitalia e nel contempo emergono «i danni straordinari» compiuti da manager spesso dipinti come molto efficienti, dice il ministro aggiungendo che «torneremo a farla diventare compagnia di bandiera con il 51% in capo all'Italia e con un partner che la faccia volare».



Reddito di cittadinanza. Quanto al reddito di cittadinanza « non vedo problemi di copertura» e sarà «completamente diverso dal reddito di inclusione, che è una misura assistenziale», perché il progetto caro al M5S prevede «un circuito funzionale a trovare lavoro», spiega sottolineando a chi chiedeva se le dichiarazioni di ieri del ministro dell'Economia, Giovanni Tria siano apparse alla maggioranza troppo prudenti come sui conti pubblici in generale «si registrerà un cambiamento solo quando porteranno ad un aumento dell'occupazione».



Migranti. Quindi il ministro passa al tema migranti: «Continueremo ad aprire i porti quando tocca a noi e quando non tocca a noi intervengano gli altri», dice. E ribadisce che il fenomeno dei migranti «non è un emergenza ma è un problema strutturale e che il governo con il premier Conte sta facendo cosa seria per gestire il problema a livello europeo». «Obiettivo del governo è non farli più partire e per evitare che partano bisogna pattugliare le prime miglia del mare libico. Un simile intervento « non risolve il problema ma nell'immediato migliora la situazione » e il governo è impegnato « a rafforzare il pattugliamento della Guardia costiera libica ».



I rapporti con Salvini. «Non commento i modi di esprimersi di altri. Mi interessano i fatti e non le espressioni», risponde infine a una domanda su come il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha commentato le ultime notizie sulla morte dei migranti definendole fake news. «Non voglio sprecare energie - ha detto Toninelli - a commentare le parole dette da altri».





