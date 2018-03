Alitalia, la vendita slitta in autunno. In arrivo il decreto, ipotesi italiana

ROMA Va ai supplementari la vendita di Alitalia. E’ ormai sicuro che il termine del 30 aprile verrà prorogato. Di quanto? Il ministro dello Sviluppo uscente Carlo Calenda avrebbe sondato M5S e Lega, i due partiti vincitori delle elezioni, concordando uno slittamento a dopo l’estate. Almeno fino a settembre, salvo che non si voglia prendere subito un tempo ancora più congruo, per avere la certezza di confezionare una soluzione che vada bene a tutti. A breve il Consiglio dei ministri, in carica per l’ordinaria...





