Alitalia, la vendita slitta di sei mesi: stretta negoziato con il nuovo governo

Slittano di sei mesi come previsto i tempi per la vendita di Alitalia. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sulla proroga dei tempi di vendita della compagnia. Lo ha annunciato il presidente del consiglio Paolo Gentiloni iniziando la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.



È un decreto molto semplice che sposta i termini per la procedura di vendita «a fine ottobre e i termini per la restituzione del prestito al 15 dicembre», ha detto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. «È chiaro che adesso bisogna entrare in un fase di negoziazione più stretta che presuppone che ci sia un governo, che su questo abbia possibilità di esprimere il proprio orientamento. Dal momento dell'accordo per la vendita al trasferimento dell'asset ci vorrebbero 6 mesi, tra antitrust europeo e due diligence» quindi va data «la possibilità agli investitori di interloquire con il nuovo governo», ha aggiunto il ministro.

