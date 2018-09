Amazon, la commissione europea ha avviato un'indagine preliminare

Dopo il furto di dati dei clienti da parte di alcuni impiegati, una nuova tegola rischia di abbattersi sul colosso americano dell'e-commerce. La Commissione Europea ha avviato un'indagine preliminare sulle pratiche di business di Amazon.



Al centro dell'indagine ci sono i dati dei clienti e il loro uso: potrebbe essere imputato ad Amazon di utilizzare i dati per fare i propri calcoli per capire cosa voglia il cliente, quale sia la merce che lo attiri di più e che cosa lo spinga a comprare.



«Stiamo raccogliendo informazioni e abbiamo mandato diversi questionari agli attori del mercato, per capire pienamente la questione. Siamo appena all'inizio, non ci sono conclusioni né abbiamo avviato formalmente l'indagine. Stiamo cercando di avere il quadro completo, perché lo vediamo nelle indagini sui settori ed è una cosa di cui si parla molto», ha commentato così la vicenda la commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager.

