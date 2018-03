Arriva la web tax Ue: 3% sui ricavi da pubblicità e traffico dati

Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione "temporanea", applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 milioni. Bruxelles stima introiti per almeno 5 miliardi all'anno.

