Gas, è nata l'associazione europea dei distributori. Paolo Gallo (Italgas) vicepresidente

Nasce la GD4S (Gas Distributors for Sustainability), ossia l'Associazione Europea dei Distributori di gas naturale. La neonata associazione ha nominato Paolo Gallo, amministratore di Italgas, vice presidente mentre la carica di presidente del comitato di direzione sarà ricoperta da Eduard Savage, amministratore delegato di Grdf (Gaz Réseau Distribution France).



L'associazione, già attiva da qualche anno sotto forma di coalizione informale, ha voluto adottare una forma ufficiale e riconosciuta legalmente per poter essere l'interlocutore principale delle istituzioni europee sulle materie che impattano il sistema della distribuzione del gas naturale e su temi come la decarbonizzazione e la mobilità sostenibile.

Oltre a Italgas ci sono altri quattro soci fondatori della GD4S: Nedgia (Spagna), Distrigaz Sud Retele (Romania), Galp Gas Natural Distribuição (Portogallo) e GRDF (Francia).



"GDS4 è un interlocutore stabile e credibile sui temi del gas, sia sul fronte europeo che italiano, forte dell'esperienza dei maggiori players europei. Siamo pronti a formulare proposte e condividere le nostre posizioni con la Commissione, il Parlamento europeo e le istituzioni nazionali, sull'utilizzo del gas, anche rinnovabile come il biometano per favorire la transizione energetica, verso un futuro più sostenibile. Chiederemo alle Istituzioni europee un impegno forte in favore dello sviluppo del gas rinnovabile, nel rispetto del principio di neutralità", ha dichiarato Paolo Gallo.



