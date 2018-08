Atlantia, il titolo rimbalza dopo il crollo

Atlantia rimbalza in Borsa dopo il crollo dovuto alla minaccia del governo di revocare le concessioni autostradali per il crollo del ponte di Genova che ha provocato almeno 38 morti. Le azioni della holding della famiglia Benetton trattano in rialzo del 5,14% a 19.36 euro dopo aver raggiunto il massimo di giornata a 19,74.



A dare linfa al titolo, la frenata del governo italiano sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia, controllata del Gruppo Atlantia anche se su tale ipotesi l'esecutivo sembra diviso. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli ha parlato di "eventuale" revoca, mentre il vicepremier Matteo Salvini ha aperto la porta al dialogo. Non intende frenare, invece, l'altro vicepremer, Luigi Di Maio, intenzionato a proseguire sulla strada della revoca. Nel corso della trasmissione In Onda su La7, ha puntualizzato «chi non vuole revocare la concessione a Autostrade dovrà passare sul mio cadavere. Sento dire che il governo frena. Il governo accelera. La volontà politica è revocare la concessione alla società Autostrade».



