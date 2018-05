Nissan verso lo stop alla produzione di auto diesel in Europa

Nissan si appresta a porre uno stop alla produzione in Europa di autovetture con motori diesel per concentrarsi sulle auto elettriche. Lo anticipa l'agenzia Kyodo, che cita fonti a conoscenza del dossier, spiegando che la decisione della casa nipponica è frutto delle recenti direttive europee sulle politiche ambientali. Tra i costruttori auto nipponici anche Toyota non prevede l'introduzione di nuovi modelli diesel, esclusi i camion, mentre la Subaru ha deciso l'uscita dal mercato delle auto a gasolio - non solo in Europa ma anche in Australia, a partire dal 2020. La Nissan, che al momento commercializza diversi modelli con motori diesel nel Vecchio Continente, intende raggiungere una proporzione di almeno il 50% di auto elettriche tra tutte le vetture immatricolate entro il 2025. A questo riguardo la casa nipponica sta aumentando i programmi di collaborazione con i partner Renault e Mitsubishi nel design, assieme ai progetti di ricerca e lo sviluppo.

