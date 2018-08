Autogrill: gestirà le panetterie Broodzaak nelle stazioni olandesi

Autogrill si è aggiudicata un contratto decennale per gestire 29 negozi di panetteria Broodzaak nelle stazioni ferroviarie olandesi. Il gruppo dei Benetton, tramite la controllata HMSHost International, ha infatti vinto la gara indetta da NS Stations in Olanda, aggiudicandosi il contratto di 10 anni a partire dal 1 dicembre. Per il periodo del contratto sono attesi ricavi per circa 300 milioni di euro. Nei prossimi anni è prevista una «significativa» crescita dei viaggiatori nelle stazioni NS, con conseguente aumento nelle vendite di prodotti di panetteria.HMSHost sta per questo studiando «una nuova formula di pane creato appositamente per le stazioni ferroviarie olandesi, con la prospettiva di lanciarlo entro fine anno».

