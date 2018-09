Cresce la protesta degli imprenditori: a rischio di taglio anche gli incentivi

Sale la tensione tra governo e Confindustria. Dopo aver evocato l'ipotesi di scendere in piazza contro gli indirizzi economici dell'esecutivo Conte in una intervista al Messaggero poco prima di Ferragosto, il presidente degli industriali, Vincenzo Boccia, è tornato sull'argomento censurando con durezza l'attività del governo e suscitando un vivace dibattito tra gli imprenditori. Il cui nervosismo monta di giorno in giorno. «Abbiamo una modalità diversa per esprimere il nostro malcontento, ma se la...





