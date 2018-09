Banca Centro Lazio, risultati positivi

“Dopo il rilancio della Banca Centro Lazio, avvenuto nel 2017, quest’anno siamo riusciti a essere più competitivi sul mercato di riferimento, chiudendo il primo semestre del 2018 con un utile molto soddisfacente, raggiunto anche grazie ad una riduzione del personale, rispetto al quale, comunque, abbiamo investito in formazione”. Lo ha affermato il Direttore Generale della Banca Centro Lazio, Luigi Mastrapasqua.“In effetti, siamo in una fase di crescita reale come dimostra l’incremento del 2,65% della raccolta complessiva rispetto al 31 dicembre 2017, del 2,5% degli impieghi in bonis". Mastrapasqua ha sottolineato, inoltre, che “si è accelerato sulla dismissione dei crediti in sofferenza che ora incidono al 19,38% sul patrimonio, due punti in meno rispetto al 2017 ed oltre 7 punti rispetto al dicembre 2016. E' in corso un’ulteriore cartolarizzazione per 20 milioni di euro. Si tratta di una ulteriore operazione di ‘pulizia’ che dà maggiore tranquillità a soci e clienti e, nello stesso tempo, conferisce ulteriore solidità al nostro istituto come dimostrano gli incrementi degli indici di copertura di sofferenze pari al 75%, e delle inadempienze pari al 45%”, ha concluso Mastrapasqua.