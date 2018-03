Banche, conti in ripresa: i migliori dall'inizio della crisi

La crisi sembra ormai definitivamente alle spalle per il sistema bancario europeo che nel 2017 ha messo a segno i migliori risultati dall'inizio della recessione. In base al IV Rapporto sui Mercati Bancari Europei messo a punto dall'Abi, i bilanci 2017 dei maggiori gruppi europei confermano che «la ripresa dell'economia si riflette positivamente sulla dinamica del credito, sulla qualità dell'attivo e, più in generale, sui risultati economici». Guardando ai 120 gruppi bancari dislocati in 22 Paesi del vecchio continente, lo stock dei crediti erogati è cresciuta per l'1,7%, mentre l'ammontare dei crediti deteriorati Npl si è ridotto di circa l'11%. L'indice patrimoniale si è collocato lo scorso anno intorno al 14,5%, in crescita di 1 punto percentuale, mentre gli utili di esercizio, al netto delle componenti straordinarie di costo e di ricavo, mostrano un incremento intorno al 36%; il rendimento medio sul capitale investito (ROE), al netto delle componenti straordinarie, è pari al 6,7%, superiore di 1,7 punti rispetto a un anno prima. L'andamento è simile per le banche italiane: i dati 2017 risultano i migliori dall'avvio della crisi, con il ROE che si colloca intorno al 4%, in forte recupero dopo le perdite del 2016. Le banche hanno, da un lato, compiuto sforzi di efficientamento delle strutture e di riduzione dei costi di amministrazione che, evidenzia l'Abi, hanno più che compensato la flessione dei ricavi e, dall'altro lato, hanno operato una cospicua contrazione delle rettifiche su crediti, indotta dalla riduzione dei flussi in ingresso di nuovi crediti deteriorati e dall'elevato livello delle coperture sugli Npl. Tenendo conto delle operazioni di cessione delle sofferenze, l'Npl ratio lordo, il rapporto tra crediti deteriorati e il totale dei crediti, è sceso di circa 3,5 punti percentuali nell'anno, collocandosi, su base aggregata, al 13,6% a fine 2017.

