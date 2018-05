Bankitalia avverte: «I Paesi ad alto debito esposti a rischi di liquidità»

«Anche se fondamentalmente solvibili, i Paesi molto indebitati sono comunque esposti al rischio di crisi di liquidità». Lo afferma il vicedirettore generale di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, in audizione sul Def alle Commissioni speciali di Camera e Senato, ricordando che il debito pubblico italiano «é elevato» e inferiore nell'area euro solo a quello greco.



Signorini ha quindi indicato come obiettivo «credo largamente condiviso» quello di «collocare in modo credibile il debito lungo un sentiero di duratura e visibile riduzione». Bankitalia ha inoltre avvertito che «la sostenibilità del debito pubblico italiano poggia in larga misura sulle riforme pensionistiche introdotte nell'arco degli ultimi decenni. È uno dei punti di forza della finanza pubblica italiana; é opportuno non indebolirlo».

