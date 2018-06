Benzina, i gestori decidono di rinviare lo sciopero: doveva scattare questa sera

Una decisione persa dopo le rassicurazioni del ministro sul rinvio della fatturazione elettronica che sarebbe dovuta scattare dal prossimo primo luglio. Lo sciopero di 24 ore dei gestori delle pompe di benzina, che scattava questa sera, è stato revocato. È quanto si apprende da fonti presenti all'incontro in corso al Mise tra il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio e i rappresentanti della categoria.



«Lo strumento della fattura elettronica è uno strumento valido, che dovrà partire quando le categorie saranno pronte. Per noi il primo gennaio 2019 è una data ragionevole. Abbiamo assicurato ai benzinai che rinvieremo questa data e quindi anche per loro partirà come per tutti gli altri». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio al termine dell'incontro con le sigle dei gestori di benzina, aggiungendo che «loro hanno assicurato che revocheranno lo sciopero».

