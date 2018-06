Birra, in Italia è record di produzione, export e consumi

La birra prodotta in Italia piace sempre di più. Da noi, come all'estero. E così il 2017 è stato un anno record. L'export ha raggiunto 2,7 milioni di ettolitri, in crescita del 7,9% rispetto al 2016 e la produzione ha fatto segnare il valore più alto in assoluto (15,6 milioni di ettolitri), in aumento del 7,5% rispetto al 2016. Buono l'impatto sull'occupazione che ha raggiunto 140.000 addetti totali (duiretti, indotto): 3.000 in più rispetto al 2016.

A gonfie vele il consumo pro-capite che per la prima volta tocca quota 31,8 litri, record assoluto ed in aumento di 0,4 litri rispetto allo scorso anno. La crescita della quota annuale di birra consumata si è tradotta, poi, in un aumento dell’1,6% dei consumi sul territorio nazionale che oggi superano i 19 milioni di ettolitri.

Sono i dati principali che ermegono dall’Annual Report 2017 di AssoBirra, l’associazione che raggruppa 2 malterie e circa 40 tra grandi, medi e piccoli birrifici, rappresentativa di più del 90% della produzione nazionale e del 71% di birra immessa al consumo nel nostro Paese. Il fatto poi, che a fronte di un consumo pro-capite in aumenti si registri un sensibile calo dell’import (- 9,1% rispetto al 2016) significa evidentemente che agli italiani la "nosra" birra piace sempre di più. Tra l'altro il rapporto di Assobirra evidenzia l'aumento del 3,4% della produzione italiana di malto (75.800 tonnellate).

Bionda e rossa, ma non solo. Gli italiani cercano sempre più una maggiore varietà di gusti e sapori. E il boom di microbirrifici artigianali va proprio incontro a queste esigenze. Dopo la nascita, in tutto il Paese, di nuove realtà imprenditoriali per gran parte giovanili, oggi i micro birrifici superano quota 850. Le organizzazioni censite da Nord a Sud contano 3000 addetti e si suddividono in birrifici artigianali (693) e brew pub (162). La quota di mercato a loro associabile è del 3,2%, per una produzione complessiva di 483.000 ettolitri. La regione in cui sono presenti più strutture è la Lombardia, che guida questa speciale classifica con 134 organizzazioni. Più staccate, invece, Piemonte (80), Veneto (74) e Toscana (63), mentre la regione del Centro-Sud con più strutture è la Campania, che annovera 55 birrifici artigianali e brew pub.



A stimolare il settore, secondo assobirra, anche la diminuzione del carico fiscale avviato negli scorsi anni e che si completerà il prossimo. Dal 1° gennaio 2019, infatti, è prevista una riduzione dell’accisa sulla birra, che passerà da 3,02 a 3,00 euro per ettolitro e grado-plato. Nell’attuale sistema fiscale la birra paga ancora più del 50% delle accise sugli alcolici e anche il 2017 ha visto i volumi di accise e imposte erariali di consumo sulla birra superare quelli degli spiriti. L’Annual Report sottolinea come tale differenziale sia passato dai 22 milioni di euro del 2016 ai 59 del 2017.

L’entrata in vigore della riduzione delle accise (sia pure esigua rispetto alle nostre richieste), rappresenta un punto di partenza

afferma Alfredo Pratolongo, Vice Presidente AssoBirra.