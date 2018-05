Borsa in calo, lo spread risale verso quota 140

Lo spread tra Btp e Bund sfiora quota 140 punti base in un mercato che resta in attesa delle mosse di Lega e M5S sulla formazione del nuovo Governo. Il differenziale viaggia sui 138,2 punti base, dopo che in apertura di giornata

aveva toccato i 139 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,91%. La Borsa di Milano intanto cede l'1,2%.



In coda al listino resta Banco Bpm (-4,3%), seguita da Telecom Italia (-3,4%), Enel (-3,3%) e A2a (-3,2%). Resta in luce Unicredit (+1,5%). Fuori dal paniere principale, in testa Safilo (+7,4%), arretra Tod's (-4,5%).



Gli altri mercati europei proseguono in rialzo, con Londra e Francoforte in progresso dello 0,2%, o sulla parità, come Parigi e Madrid.







