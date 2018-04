Borse in calo, la guerra commerciale fra Usa e Cina spaventa gli investitori

La guerra commerciale fra Usa e Cina sul commercio continua a pesare sui mercati.



Le Borse europee chiudono in leggero ribasso, eccetto Londra che termina sui livelli del giorno prima. A Piazza Affari l'indice guida Ftse Mib lascia sul parterre lo 0,3%, interrompendo la serie di quattro rialzi consecutivi. Negativa anche sulla borsa americana, dove lo S&P-500 segna un calo dello 0,38%.



Trump ha annunciato nuovi dazi su prodotti importati dalla Cina per un valore di 50 miliardi di dollari, poco meno dei 60 preventivati, mentre l'economia del Dragone non è rimasta a guardare e stamattina ha annunciato l'imposizione di dazi di pari importo (50 miliardi) su 106 prodotti USA, fra cui la soia.



Non solo, la Cina è anche intenzionata a denunciare la cosa al WTO, l'organizzazione mondiale per il commercio, ed accusa Washington di "intenzionale ed evidente violazione dei principi fondamentali di non discriminazione".

Nonostante la portata della risposta, l'Amministrazione Trump non sembra per nulla impressionata o intimorita. A rispondere per primo è stato il Segretario al Commercio Wilbur Ross, il quale ha affermato che i dazi annunciati dalla Cina "non rappresentano un problema" per gli Stati Uniti, in quanto ammontano solo allo 0,3% del PIL americano.



Tornando alla borsa di Milano positive Eni (+0,86%) e Snam (+0,78%). Male Cnh Industrial che ha chiuso con un 3,44%. Cede alle vendite anche Mediaset, in buon rialzo nella prima parte della giornata grazie all'accordo con Sky. STMicroelectronics perde il 2,44%. Pesante Exor che segna una discesa di -2,27 punti percentuali. Pirelli & C scende dell'1,95%.