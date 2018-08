Borse europee caute, Milano debole

Borse europee caute ma positive in avvio di settimana. Resta indietro invece piazza Affari che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti, registrando una leggera flessione dopo un avvio in crescita.



Lo spread tra Btp e Bund a 10 anni è in discesa sotto quota 280 punti. Il differenziale si attesta a 276,5 punti, con il rendimento sul titolo italiano in calo al 3,11%.



Gli indici europei seguono così la scia lasciata dalle borse asiatiche, che hanno concluso la seduta in forte rialzo, con in luce principalmente gli indici cinesi.



Piazza Affari cede lo 0,35% a 20.667 punti. Deboli le banche. In fondo al listino principale Unicredit (-1%). In rosso

anche Banco Bpm (-0,8%), Banca Generali e Intesa (-0,7%), Mediobanca (-0,6%) e Bper (-0,5%). In controtendenza Carige (+2,2%), dopo la presentazione delle quattro liste per il rinnovo del cda in occasione dell'assemblea che si terrà il 20 settembre.



In calo anche il comparto delle concessionarie autostradali con Atlantia (-0,1%), Sias (-0,2%), Astm (-1%) e Autostrade Meridionali (-1,1%). In negativo anche i titoli legati al petrolio con Eni (-0,4%), Italgas (-0,5%) e Saipem (-0,2%) mentre è ferma Snam. In positivo Mediaset (+0,6%), nel giorno in cui parte l'Opa lanciata con F2i su Ei Towers ad un prezzo di 57 euro per azione.





