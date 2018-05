L’attesa delle Borse/ La tempesta perfetta e i rischi che l’Italia diventi titolo “esotico

La temuta tempesta perfetta pareva essersi allontanata in mattinata dopo la dichiarazione pubblica di Paolo Savona.



Ieri sera, invece , la tempesta ha raggiunto il punto più alto. Se la merce più apprezzata dai mercati è la stabilità politica, dopo il duro confronto istituzionale che si è andato consumando nei saloni del Quirinale, possiamo dire che ora in Italia si è toccato il punto più basso.



Ciò significa che questa mattina in Piazza Affari e nelle grandi case dì’investimento internazionali, dove ogni giorno si misurano l’affidabilità del debito italiano e la credibilità del nostro Paese, gli operatori dovranno riallineare in peggio le valutazioni precedenti, con possibili conseguenze non solo sullo spread tra Btp e Bund tedeschi – si possono già misurare gli effetti in termini di maggiore spesa e quindi di nuovo debito (20 miliardi ogni punto percentuale di rendimento in più) - ma anche sui titoli azionari quotati ufficialmente. Soprattutto le azioni delle banche sono destinate a soffrire più di altre, visto il non modesto contenuto di Btp che ancora oggi gli istituti italiani denunciano nei loro portafogli (circa 330 miliardi di euro). Considerando poi il rischio che possa essere smobilitata una parte anche solo modesta dei 580 miliardi di Btp nelle mani di grandi fondi stranieri, di certo le agenzie di rating non si limiteranno a mettere sotto osservazione la nostra capacità di saldare il debito, ma sicuramente minacceranno il taglio della valutazione rendendo ancora più costoso per il Tesoro il rinnovo delle emissioni in scadenza. L’Italia diverrebbe così una sorta di “titolo esotico” (l’espressione è di Warren Buffett, il guru di Omaha) con un futuro di incerta direzione, ma sicuramente a un passo dai cosiddetti “titoli spazzatura”.



Insomma, quelli che si profilano non saranno giorni allegri per i risparmiatori italiani che hanno investito in Btp o altri titoli dello Stato. Fatalmente, ad essere trascinati nel vortice delle vendite non sarebbero solo le banche ma anche gran parte del listino azionario, visto che di fatto un rialzo dei rendimenti dei titoli pubblici contagerebbe l’intera filiera dei tassi, rendendo più difficile per le imprese industriali ottenere finanziamenti a costi sostenibili.

Questo è dunque lo scenario peggiore che questa mattina si profilerà davanti ai mercati e a quanti ne seguono le evoluzioni. E in questo caso il consiglio più sensato che si può dare a un risparmiatore che si interroga sul da farsi è di non precipitare le decisioni, perché se è vero che tutto sembra volgere al peggio è però anche vero che di norma in queste fasi si aprono finestre di opportunità: peraltro, vendere subito e tutti insieme significherebbe certezza di perdere molto di più; approfittare invece degli eventuali rimbalzi tecnici aiuterebbe a limitare i danni.



Ma c’è anche un altro motivo che induce alla prudenza quanti, speculatori al ribasso o investitori delusi, questa mattina proveranno a inondare i punti di raccolta di ordini di vendita: l’incarico affidato dal Presidente Mattarella a Carlo Cottarelli immediatamente dopo l’abbandono di Giuseppe Conte potrebbe infatti fugare lo scenario peggiore contro ogni pronostico. La credibilità di Cottarelli, la certezza che il governo da lui guidato avrebbe come primo obiettivo la limitazione della spesa e la riduzione del debito, insieme al fatto che Bce, Banca d’Italia e probabilmente l’intero sistema bancario italiano (attivato nella notte) questa mattina saranno pronti a rintuzzare eventuali esagerazioni delle speculazione più aggressiva, potrebbero davvero ribaltare l’esito della giornata sui mercati.

E’ una possibilità da non scartare, che nelle settimane a seguire potrebbe aiutare a ricostituire quella percezione di stabilità perduta che in queste ore sembra prevalere. E dunque, il consiglio migliore è quello che spesso i vecchi lupi di Borsa ripetono ai neofiti del mercato: wait and see.

