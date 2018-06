Tornano i rumors su una possibile vendita degli asset italiani di British Telecom, dopo l'inchiesta per falso in bilancio e appropriazione indebita aperta dalla procura di Milano. È sempre il Telegraph, che ne aveva scritto ad aprile, a rilanciarle indicando Credit Suisse come incaricata di trovare un acquirente e tra i possibili interessati cita sempre Fastweb e Vodafone. Secondo il giornale britannico, Bt starebbe considerando inoltre la vendita delle sue controllate spagnola e latino americana anche se nessuna decisione sarebbe ancora stata presa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA