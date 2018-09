Qui! Group, fallita la società dei buoni pasto degli statali: debiti per 325 milioni

Qui! Group, società che fornisce buoni pasto soprattutto agli statali, è fallita.



La sentenza, depositata oggi dalla sezione fallimentare del tribunale di Genova, ipotizza debiti per «non meno di 325 milioni di euro». Lo rende noto l'Epat (Associazione Pubblici esercizi di Torino), che attraverso il suo direttore, avvocato Claudio Ferraro, esprime «estrema preoccupazione, ben cosciente dell'entità della sofferenza economica dei propri associati verso la società, più volte segnalata come cattiva pagatrice». Da tempo bar e ristoranti avevano smesso di accettare i pagamenti con buoni Qui! Group perché la soceità non pagava.



Consip, la centrale d’acquisti della Pubblica amministrazione, ha già revocato le convenzione con la società per la fornitura dei buoni pasto.



«Il fallimento di Qui! Ticket non ci sorprende, ma ci preoccupa». Così Aldo Cursano, vice presidente di Fipe, la federazione italiana pubblici esercizi. «Il nostro impegno sarà quello di difendere gli interessi delle migliaia di esercenti di bar e ristoranti vittime di questo fallimento. Imprenditori seri che hanno continuato a fornire i loro servizi per mesi pur non percependo il compenso che la società di buoni pasto avrebbe dovuto riconoscere loro. Le responsabilità sono certamente della Società oggi fallita, ma anche di un sistema di gara iniquo che Fipe ha da lungo tempo denunciato», aggiunge. «Per questo - continua Aldo Cursano - siamo preoccupati anche per la nuova gara denominata Consip 8: auspichiamo con forza che su questa gara vengano applicati i dovuti controlli in fase di aggiudicazione per evitare che si ripetano in futuro e a breve la stessa sciagurata situazione che hanno portato al dramma di oggi».







