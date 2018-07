Buoni pasto statali, Bongiorno: «Ad agosto arriverà nuovo fornitore»

«Seguo con attenzione l'evoluzione dei buoni pasto Qui Ticket mantenendo un contatto costante con le strutture competenti del ministero dell'Economia e di Consip. Oggi si registra un primo passo avanti sicuramente significativo: entro i primi giorni di agosto ci sarà un nuovo fornitore che erogherà i buoni pasto». Così il ministro per la P.A, Giulia Bongiorno, in una nota.LEGGI ANCHE: Niente più ticket Qui! in bar e ristoranti dopo lo stop alla convenzione Consip